جنوب سيناء – رضا السيد:

طلب البابا سبميون، مطران دير سانت كاترين، من الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، مسبحة كانت بيده، وذلك خلال تقديم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسفيري دولتي قبرص واليونان بمصر، التهنئة للمطران ورهبان الدير بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وبمناسبة توليه منصب مطران الدير، عقب انتهاء مراسم الصلوات والطقوس التي أقيمت داخل الدير اليوم الإثنين.

وقال مطران الدير لوكيل وزارة الأوقاف: "أريد هذه المسبحة، فجميعنا نسبّح الرب"، ليقوم وكيل الوزارة بإهدائها له على الفور.

كما قدم مطران الدير عددًا من الهدايا لمحافظ جنوب سيناء وسفيري اليونان وقبرص، مؤكدًا عمق العلاقات بين الدير والجهاز التنفيذي بالمحافظة.