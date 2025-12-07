بالأسماء.. إصابة 8 طلاب في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 8 طلاب بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف عادل سعد، 13 سنة، محمد أحمد عبد الحميد، 14 سنة، عبد اللطيف عبد الجواد، 13 سنة، أحمد عبد الجواد على، 13 سنة، أحمد خميس محمد، 25 سنة، محمد شعبان عبد الغنى، 14 سنة، محمد عادل سعد، 14 سنة، محمود محمد عبد الهادى، 12 سنة، جميعهم طلاب ومقيمين بمركز مغاغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.