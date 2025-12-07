حددت محكمة جنح الجمرك في الإسكندرية جلسة 24 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 7 طالبات، بتهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن، وإصابتها وابنتها بمحيط مدرسة الشهداء التجارية بنات، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية.

فيما قررت الطالبات المتهمات في الواقعة أنهن كن يدافعن عن معلمتهن التي حاولت ولية الأمر التعدي عليها خارج المدرسة بواسطة سلاح أبيض "كتر"- بحسب أقوالهم في المحضر.

تفاصيل تعدي 7 طالبات على ولية أمر بالإسكندرية

ترجع بداية الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي 7 طالبات بمدرسة الشهداء التجارية بنات بإدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، بالتعدي على ولية أمر طالبة بمحيط المدرسة وأصدرت إدارة الجمرك التعليمية قرارا بفصلهن لمدة أسبوعين.

ووفقًا لإدارة الجمرك التعليمية جاء قرار الفصل لمدة أسبوعين نتيجة أن الطالبات أقدمن على فعل لا يليق بطلبة العلم فضلا عن أنهن فتيات، وعقابًا لهن، ودرسا حتى يتعلمن كيف يتم البعد عن أي مشكلات ويحرصن على مستقبلهن، حتى وإن كان غرضهم في الأصل إنقاذ معلمتهن وفض المشاجرة التي كانت تستعد لها ولية الأمر.

مدير إدارة الجمرك تكشف تفاصيل فيديو المشاجرة

وأوضحت الدكتورة روحية أبو غالي، مدير إدارة الجمرك التعليمية، أن الفيديو المتداول يرصد جزء بسيط من الواقعة، منوهة أن ولية أمر طالبة توعدت إحدى معلمات المدرسة بالانتقام منها، ردًا على معاقبتها لابنتها على سوء سلوكها مع زميلتها في الفصل.

وأضافت أن ولية الأمر انتظرت المعلمة خارج المدرسة وحاولت التعدي عليها باستخدام "كتر"، الأمر الذي دفع الطالبات إلى حماية المعلمة وإنقاذها من ولية الأمر، ما أدى إلى تطور الأمور لمشاجرة مع الطالبات، مؤكدة أن الواقعة يجري التحقيق فيها حاليًا في النيابة العامة وولية الأمر تقدمت بتقرير طبي عن إصابتها.