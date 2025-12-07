بالصور- محافظ أسيوط يبحث سبل دعم صادرات النباتات الطبية والعطرية

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لبحث آليات تعزيز صادرات النباتات الطبية والعطرية، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يستهدف رفع التنافسية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

شارك في اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري، والمهندس محمد نبيل مدير إدارة التدريب والدعم الفني بالمجلس، إلى جانب ممثلين عن مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وخبراء النباتات الطبية والعطرية، ومسؤولي الزراعة، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة تنمية الصعيد، وبرنامج التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن المجلس التصديري يدعم فنيًا وحدة تجهيز وغربلة النباتات الطبية والعطرية بقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، ضمن أنشطة البرنامج، بهدف اعتمادها كمورد معتمد وفق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في رفع جودة المنتج وزيادة فرصه التصديرية.

وأشار أبو النصر إلى أن مشروعات النباتات الطبية والعطرية تأتي ضمن التكتلات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم الصناعات ذات الميزة التنافسية، موضحًا أن النموذج يعتمد على دمج المزارعين والمنتجين والمصنعين في سلسلة متكاملة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد وتوسيع فرص التسويق والتصدير. كما شدد على أهمية إنشاء وحدات تجهيز حديثة بالقرب من مناطق الإنتاج لتقليل تكلفة النقل وتحسين جودة المنتج النهائي.

وخلال الاجتماع، دعا المحافظ المجلس التصديري إلى التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي البكر بالظهير الصحراوي لتعزيز إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتلبية احتياجات السوق التصديرية، معلنًا استعداده لتخصيص فدان لكل شاب راغب في الاستثمار بهذا المجال، مع إنشاء وحدات تجهيز وغربلة بالقرب من تلك الأراضي لضمان جودة المنتج وتسهيل عمليات التسويق.

من جانبهم، استعرض ممثلو المجلس جهودهم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم وتأهيل المنتجين وفق اشتراطات سلامة الغذاء، وربط التكتلات بالشركات المصدرة لتوفير منافذ تسويقية مستقرة، مشيرين إلى دعم وحدة تجهيز بني إبراهيم لاعتمادها كمورد معتمد وربطها مباشرة بالمصدرين لفتح أسواق جديدة وتعظيم استفادة المزارعين.