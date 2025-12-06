محافظ القاهرة: إزالة كوبري السيدة عائشة خلال الفترة المقبلة

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد صالح، رئيس أكاديمية السادات والعلوم الإدارية، في لقاء مع 30 طالبًا وطالبة من طلاب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة القاهرة، بحضور د. نهى الخطيب عميد كلية العلوم الإدارية السابق، ود. هدير الجوهري مدير مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة.

يأتي اللقاء ضمن برنامج قادة مصر 2030 التابع لمركز إعداد شباب الجمهورية الجديدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الذي يهدف إلى إعداد كوادر من الطلاب لممارسة العمل السياسي والمحلي.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، الرؤية الشاملة لتطوير العاصمة، وآليات الإدارة المحلية الحديثة، وأهمية التفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن جميع الجهود التي تتم بالقاهرة تأتي في إطار رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن القاهرة مدينة ذات تاريخ ممتد لأكثر من 1056 عامًا، وتعد نموذجًا فريدًا للتنوع الحضاري بما تضمه من تراث إسلامي وقبطي وفرعوني وروماني وصولًا للقاهرة الخديوية، فضلًا عن مسارات آل البيت والمواقع التاريخية الممتدة في أرجاء العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة يقطنها حوالي 11 مليون نسمة وفق التعداد الرسمي، بينما يصل تعدادها الفعلي إلى نحو 20 مليون نسمة بالوافدين اليوميين إليها، وتمتد على مساحة أكثر من 3 آلاف كم، وتتكون من 4 مناطق رئيسية تشمل 38 حيًا إلى جانب المديريات والمرافق الخدمية المتعددة.

ونوّه محافظ القاهرة، إلى أن منصب المحافظ هو مسؤولية كبرى، مؤكدًا أن دوره يجمع بين الابتكار، واتخاذ القرار، والتوقع المسبق للمشكلات واستشراف المستقبل، بالاضافة إلى تطبيق القوانين والقواعد الموضوعة، لأن أي قرار يتخذ ينعكس على المواطنين، لذلك يجب أن يكون مدروسًا بدقة.

وأضاف إبراهيم صابر، أن المحافظة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل، من خلال جمع مساهمات وتبرعات من كيانات اقتصادية ومجتمعية، الأمر الذي ساعد في تطوير القاهرة الخديوية وإعادة رونقها التاريخي، مؤكدًا ضرورة وجود استدامة في كل مشروع.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الطرق بالقاهرة ورفع جودتها، مما أسهم في وصول مصر إلى مركز متقدم عالميًا في جودة الطرق، كما يجري التوسع في مشروعات النقل الجماعي النظيف والمتطور، وإعادة إحياء الحدائق التاريخية مثل حديقة الأندلس، والأزبكية، واستعادة المكانة الثقافية، السياحية والحضارية للقاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على زيادة المسطحات الخضراء، والتوسع في مشروعات التموين والأسواق المجمعة، وتطوير المستشفيات والمراكز الخدمية مثل البريد والشهر العقاري.

كما يجرى التعاون مع وزيرة التنمية المحلية لاستكمال تطوير سوق العتبة، الذي شهدت مرحلته الأولى نجاحًا كخطوة مهمة لتحقيق الانضباط.

ونوّه محافظ القاهرة، إلى التعاون القائم مع وزارة الإسكان لتطوير سور الأزبكية الذي يعد أكبر تجمع للكتب القديمة، فضلًا عن استكمال خطة تطوير ميدان التحرير والأنفاق، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إزالة كوبري السيدة عائشة كجزء من خطة تطوير المنطقة بالكامل.

وعند حديثه عن جائزة التميز الحكومي العربية، التي تُنظم تحت رعاية جامعة الدول العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح محافظ القاهرة، أنه كان له شرف الفوز بجائزة أفضل محافظ على مستوى الوطن العربي بدعم فريق العمل بالمحافظة، إضافة إلى فوز مشروع مدينة الأسمرات كأفضل مبادرة تنمية مجتمع محلي عربية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يجرى دراسة إنشاء إدارة للتوقع المستقبلي لدراسة المواقف، وتشجيع الابتكار، وصناعة حلول استباقية.

وخلال اللقاء، قال د. محمد صالح رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الدكتور إبراهيم صابر نموذج ناجح في الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن فوزه بجائزة التميز العربية يعكس الجهد الكبير المبذول في تطوير المحافظة.

وأوضح د. محمد صالح، أن القاهرة بأحيائها المختلفة أصبحت مرآة حقيقية للتطور خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن فكرة اللقاء تأتي ضمن برنامج إعداد قيادات شابة من خلال مزج الدراسة النظرية بالتدريب العملي، عبر لقاءات مباشرة مع المسؤولين لتعزيز التواصل وبناء كوادر قادرة على القيادة.

وتخلل اللقاء طرح الطلاب لعدد من التساؤلات حول آليات اتخاذ القرار، وخطط تطوير الخدمات، وكيفية إدارة الأزمة، وطرق قياس الأداء الحكومي، ودور التكنولوجيا في الإدارة المحلية.

واتفق محافظ القاهرة، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية على دراسة توقيع برتوكول مشترك يتيح للعاملين بالمحافظة وأسرهم الحصول منح دراسية بالأكاديمية، وحصول طلاب الأكاديمية على تدريب عملي على الإدارة المحلية بالمحافظة.

