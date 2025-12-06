البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة

القاهرة - (د ب أ)

رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدد من القرارات الخاصة بـفلسطين، وفي مقدمتها تجديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة، مؤكدًا أن هذا الدعم الدولي القوي يعكس التمسك العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته العادلة.

وقال اليماحي، في بيان نشره البرلمان العربي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن "التجديد للأونروا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار، يمثل رسالة دعم واضحة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاههم، وبأهمية استمرار عمل الوكالة دون تعطيل أو استهداف، وتوفير الحماية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم دون انقطاع".

وأشار إلى أن "حجم التأييد الدولي للقرارات الأخرى الصادرة لصالح فلسطين، يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية".

وشدّد اليماحي على أن "البرلمان العربي سيواصل تحركاته القوية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله الكامل".