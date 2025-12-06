





المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، النجم حمزة العيلي، ابن محافظة المنيا والرئيس الشرفي لمهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الحالية، التي تحمل اسم المخرج خالد جلال "صانع النجوم"، والمقامة ضمن فعاليات "المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025".

ويشهد المهرجان، الذي يُفتتح مساء اليوم على المسرح المكشوف، مشاركة أكثر من 200 فنان وفنانة لتقديم عروض مسرحية متنوعة من 9 دول و4 محافظات مصرية.

حضر اللقاء اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ورحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، وكيرو صابر، مؤسس المهرجان، ومحمد سمير الكردي، المدير الإداري للمهرجان.

وأكد المحافظ أن محافظة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمهرجانات الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل منصة لتعزيز الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة للفنانين من مختلف المحافظات والدول لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور المحلي والدولي، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة والفنون بالمحافظة وتعزيز السياحة الثقافية.