ياسمين صبري تُعلن موقفها من دراما رمضان 2026

كتب : هاني صابر

03:59 م 06/12/2025

ياسمين صبري

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، غيابها عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026 .

وقالت "ياسمين" ببرنامج " et بالعربي": "لا رمضان معنديش حاجة فيه، لأنه صعب جدا عشان عندي حاجات تانية ، وبصور فيلم وعندي تعاقدات كتير وبسافر كتير".

وتتواجد ياسمين صبري حاليا بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "الأميرة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.

ياسمين صبري دراما رمضان 2026 برنامج et بالعربي

