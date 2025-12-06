لمخالفتهم القواعد.. فصل 4 طلاب بجامعة كفر الشيخ لمدة عام كامل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا إداريًا بفصل 4 طلاب بكلية التربية لمدة عام جامعي كامل 2025 – 2026، لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

وشمل القرار حرمان الطلاب الأربعة من دخول الحرم الجامعي حتى انتهاء مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار الفصل.

وشدد رئيس الجامعة على جميع جهات الاختصاص بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره، حرصًا على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.