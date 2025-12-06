إعلان

لمخالفتهم القواعد.. فصل 4 طلاب بجامعة كفر الشيخ لمدة عام كامل

كتب : إسلام عمار

10:40 ص 06/12/2025

جامعة كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا إداريًا بفصل 4 طلاب بكلية التربية لمدة عام جامعي كامل 2025 – 2026، لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

وشمل القرار حرمان الطلاب الأربعة من دخول الحرم الجامعي حتى انتهاء مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار الفصل.

وشدد رئيس الجامعة على جميع جهات الاختصاص بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره، حرصًا على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فصل 4 طلاب بجامعة كفر الشيخ الدكتور إسماعيل القن رئيس جامعة كفر الشيخ فصل 4 طلاب لمخالفتهم القيم الجامعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر