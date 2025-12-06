هيئة الأرصاد الجوية تُعلن حالة الطقس غدًا.. تراجع الحرارة وأمطار وسيول

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من غدًا ستبدأ في التراجع بحوالي 4 درجات على معظم المناطق.

وأضافت منار غانم، أن الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 20 و21 درجة نهارًا والسواحل الشمالية 19 درجة، والمناطق الجنوبية من 31 لـ36 درجة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 8 إلى 12 درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستكون شتوية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت: يوجد نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض المناطق، واضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وعن الأمطار أكدت منار غانم، وجود فرص أمطار تصل حد السيول في سيناء والبحر الأحمر ومناطق وسط وجنوب الصعيد.

