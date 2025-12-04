المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، أسفر عن نهاية حزينة لحياة "جمال رمضان" (64 سنة)، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع التصادم، ليدفع حياته ثمناً لفوضى الطريق.

لم يتوقف الألم عند رحيل الرجل الستيني، بل امتد ليشمل 10 مصابين آخرين، بينهم فتيات في عمر الزهور وسيدات، حيث ضمت قائمة الضحايا الذين استقبلتهم مستشفى مغاغة كلًا من: أسماء محمد (17 سنة)، وياسمين طه (20 سنة)، وشرين عماد (20 سنة)، إلى جانب دميانة رأفت (36 سنة)، وراوية حسين (38 سنة)، وعبيرة محمد (50 سنة).

كما طالت الإصابات رجالًا كانوا يسعون على أرزاقهم، وهم: عادل علي (45 سنة)، ومحمد عبد الله (52 سنة)، وأحمد إبراهيم (50 سنة)، وعمر سيد (30 سنة)، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وقد فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الحادث، وتم التحفظ على السيارتين المتهشمتين، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة، فيما اتشح الطريق الزراعي بالسواد حزناً على الضحايا.