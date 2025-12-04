إحالة مدير الطوارئ بمستشفى بركة السبع وطبيب للتحقيق -صور

نفّذ الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، جولة ميدانية مبكرة داخل مستشفى بركة السبع المركزي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقّد وكيل الوزارة خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي الأقسام الداخلية وقسم الأطفال والحضّانات والاستقبال والطوارئ، موجّهًا إدارة المستشفى بإزالة أي معوقات وتقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة تتوافق مع معايير الجودة، كما شدّد على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار والعمل على زيادة معدل العمليات الجراحية.

وخلال المرور على قسم الطوارئ، رصد وكيل الوزارة عددًا من الملاحظات، ووجّه بإحالة مدير الطوارئ وطبيب الطوارئ إلى الشئون القانونية للتحقيق ضمانًا لتقديم خدمة سريعة وآمنة للمرضى والمترددين.

وفي المقابل، كرّم وكيل الوزارة إحدى الممرضات بقسم عناية القلب تقديرًا لالتزامها وحسن تعاملها مع المرضى، مؤكدًا أن تكريم المجتهدين لا يقل أهمية عن محاسبة المقصرين، كما حرص على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة داخل المستشفى.

وكلّف وكيل الوزارة خلال الجولة بعدد من الإجراءات لتحسين الأداء شملت تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق، وتشكيل لجنة من إدارة الجودة لمراجعة سياسات بنك الدم ومدى الالتزام بالمعايير، ومراجعة سياسات مضادات الميكروبات، إلى جانب متابعة شاملة لسياسات الجودة وتحديد أولويات التحسين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات وتعزيز ثقافة الجودة وتحقيق أعلى معدلات رضا لدى المواطنين.