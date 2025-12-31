المنوفية تعلن حالة الاستعداد القصوى تزامنًا مع أعياد الميلاد -صور

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة والتواجد الميداني المستمر لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على انتظام الحياة اليومية دون معوقات.

وأكد المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، خاصة بمحيط الكنائس والميادين والشوارع الرئيسية، مع متابعة الحالة العامة للنظافة والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة للاحتفالات بما يليق بالمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب التواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات ترد إلى غرف العمليات، وربطها المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على الأرقام (2239804 – 2224899 – 2222035).

وأكد أبو ليمون ضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات بناء غير قانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، وتنفيذ الإزالات في المهد دون تهاون حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.

كما وجه المحافظ مديريات الصحة والتموين والطب البيطري برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والمخابز للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وضبط أي مخالفات، والتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد البترولية بالكميات المناسبة.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ المنوفية على ضرورة جاهزية شركات المرافق العامة، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، مع استمرار عمل غرف الطوارئ وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة.

واختتم محافظ المنوفية تصريحاته بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، موجهًا تهنئة خاصة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن أبناء الوطن نسيج واحد تجمعهم روح المحبة والانتماء، وأن الدولة ماضية في مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.