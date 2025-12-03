محافظ الوادي الجديد يعلن قرارات جديدة لخدمة المواطنين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء علي عاصم نائب مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية وكافة الجهات المعنية على جهودهم المبذولة في تنظيم واستضافة جميع الفعاليات والزيارات الرسمية الأخيرة، والتي عكست صورة مشرفة للمحافظة.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية المرتقبة، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ عددًا من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي، أبرزها: الاستعداد الكامل والجاهزية التنظيمية لانطلاق مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال الشهر الجاري، وضمان التنسيق الموحد بين الجهات المعنية لإخراج الفعالية بالصورة اللائقة.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال حصر المتخللات الزراعية داخل الزمام ومراجعتها بالتنسيق مع حماية أملاك الدولة، وتكثيف لجان المرور على الجمعيات الزراعية والأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو تقاعس عن تقديم الخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى تكثيف القوافل التعليمية لخدمة طلاب القرى، بالمتابعة مع رؤساء المراكز بالمحافظة.