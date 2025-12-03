محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات (صور)

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسر الضحايا الخمسة الذين لقوا مصرعهم في حادث حريق سوق "الخواجات" بمدينة المنصورة، وذلك برفقة الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

واستهل المحافظ زيارته بتقديم العزاء في قرية شبرا بدين التابعة لمركز المنصورة لأسرة كل من علي محمد مصطفى الطنطاوي ونجله ماجد.

كما توجّه إلى السرادق المُقام أمام نادي الزراعيين بالمنصورة لتقديم العزاء في وفاة محمد أحمد السيد نخلة ورأفت ماهر محمد صيام.

واختتم المحافظ جولته بتقديم العزاء لأسرة أدهم مصطفى صالح البنا بمنطقة شارع بورسعيد.

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه وأسفه لفقدان هؤلاء الشباب، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما عبّر عن خالص مواساته لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يجبر قلوبهم ويعوّضهم خيرًا.