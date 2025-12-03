20 صورة ترصد حريق سوق الخواجات فى المنصورة

عاشت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ليلة مأساوية أمس الثلاثاء، تحولت فيها منطقة سوق الخواجات التجارية، قلب الحركة الاقتصادية، إلى مشهد من الدمار والأسى إثر اندلاع حريق هائل التهم محتويات مول رأفت صيام بالكامل.

الكارثة، التي بدأت بماس كهربائي، كانت نتائجها وخيمة، حيث أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وعمّ الحزن بسببها أرجاء السوق الذي أعلن تجاره الحداد العام على أرواح الضحايا، وبينهم نجل صاحب المول.

وعلى مدار ثماني ساعات متواصلة من العمل الشاق، واجهت قوات الحماية المدنية صعوبات جمة لإخماد النيران في الشوارع الضيقة التي أعاقت وصول سيارات الإطفا، تاركة خلفها خسائر مادية مبدئية تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.

"مصراوي" يرصد في 20 صورة اللحظات التي لا تُنسى من قلب الحدث، من انبعاث الدخان الكثيف وألسنة اللهب التي التهمت طوابق المول الخمسة، مروراً بتفاصيل جهود الإطفاء الباسلة ونقل المصابين، وصولاً إلى المشاهد المؤلمة للركام الذي خلفته النيران وحالة الحداد التي خيمت على المنطقة التجارية بعد الكارثة.