ودع قريته ومات في المطار.. وفاة رجل قبل سفره للعمرة بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:38 م 03/12/2025

المتوفي

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي نجع عطيتو بمنشأة العمارى اليوم، عقب وفاة الشاب أحمد عبدالباسط بشكل مفاجئ، وذلك بعد ساعات قليلة من استلامه تأشيرة وتذكرة الطيران وقبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة كان ينتظرها بفرحة لا توصف.

وكان الأهالي قد أقاموا له زفة كبيرة احتفالًا بسفره لأداء العمرة، وسط أجواء من البهجة والدعوات، بينما بدا عليه شعور غريب بأن أجله قد اقترب، حيث أصر على السير على قدميه في شوارع منطقته ليلقي السلام على أقاربه وأهل قريته وجيرانه واحدًا تلو الآخر، وكأنه يودّعهم للمرة الأخيرة.

وبعد انتهاء جولته بين بيوت القرية توجه إلى مطار الأقصر الدولي وفور وصوله للمطار، شعر أحمد بتعب مفاجئ، فسارعت أسرته بنقله إلى المستشفى، إلا أن القدر كان أقرب، ليلقى ربه هناك.

وتحولت فرحة العمرة إلى صدمة وحزن كبيرين بين جميع أهالي منشأة العمارى، الذين نعوه بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه كان حسن السيرة طيب القلب.

التأشيرة

وفاة رجل قبل سفره الأقصر نجع عطيتو

