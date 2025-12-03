تداول 21 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 21000 طن بضائع و1080 شاحنة و120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 14000 طن بضائع و570 شاحنة و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و510 شاحنات و29 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "Alcudia Express" و"الحرية"، بينما تغادر السفينتان "Poseidon Express" و"Pridge". وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين "Poseidon Express" و"أمل"، وغادرته السفينتان "Alcudia Express" و"الحرية".

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و285 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين، وسينا، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2200 راكب.