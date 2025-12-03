إعلان

تداول 21 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

12:24 م 03/12/2025

سفينة شحن بميناء سفاجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 21000 طن بضائع و1080 شاحنة و120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 14000 طن بضائع و570 شاحنة و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و510 شاحنات و29 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "Alcudia Express" و"الحرية"، بينما تغادر السفينتان "Poseidon Express" و"Pridge". وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين "Poseidon Express" و"أمل"، وغادرته السفينتان "Alcudia Express" و"الحرية".

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و285 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين، وسينا، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2200 راكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر بضائع عامة حركة السفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة