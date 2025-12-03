بدء العمل في إنشاء محطة المشتل رقم 12 لرفع الصرف الصحي بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، البدء في تنفيذ الجسات الأرضية لموقع محطة المشتل الجديدة رقم (12) لرفع الصرف الصحي، والتي ستتولى تنفيذها شركة صرف صحي القاهرة الكبرى. وتم اختيار الموقع وفقًا للتنسيق النهائي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علاء فاروق، لاستغلال هذه المساحة التي شهدت حرائق متكررة في السنوات الأخيرة وأصبحت غير صالحة للزراعة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لإنشاء المحطة الجديدة على مساحة تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، وبتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 200 مليون جنيه، عقب توفير الاعتماد المالي بناءً على طلب المحافظة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربيني، ضمن خطة المشروعات العاجلة لمنظومة الصرف الصحي. ويعكس ذلك التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسواني، في إطار نهج الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووضع حلول مبتكرة للمشكلات المتراكمة.

وأوضح المحافظ أن إنشاء المحطة الجديدة يتم تحت إشراف اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، مدير قطاع الصرف بالشركة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندسة سوزان متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز مشروعات الهيئة.

وأكد أن هذه المحطة تُعد حلًا جذريًا ونهائيًا لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط طرد محطة الكرور رقم (11)، موضحًا أن المحطة ستستوعب كامل التصرفات الناتجة عن منطقة الكرور بالكامل، حيث يأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات البنية التحتية وتطوير مشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة.