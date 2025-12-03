الدقهلية -رامي محمود:

أودعت مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، جثامين 5 أشخاص، بينهم نجل صاحب مول "رأفت صيام" في شارع التجار بمنطقة سوق الخواجات بمدينة المنصورة، الذي اندلع بداخله حريق هائل التهم 4 طوابق بداخلها كميات كبيرة من الملابس قدرت بملايين الجنيهات.

نتج عن الحادث إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم إلى استقبال مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على النيران والدفع بـ10 سيارات إسعاف و15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

البداية كانت بتلقي اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حريق هائل بمول ملابس رأفت صيام بسوق الخواجات بشارع التجار في المنصورة.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع الحادث، إذ تم فرض كردونا أمنيا وإخلاء السوق من المارة والباعة.

وبالفحص تبين، أن الحريق شب في عقار مكون من 4 أدوار يستخدم كمعرض ومخزن لبيع الملابس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء و6 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين مصرع كلا من: "علي محمد مصطفي الطنطاوي"، 43 سنة، مقيم بشراويش، مدير المبيعات، "رأفت ماهر صيام"، 27 سنة، نجل صاحب المحل، و"محمد أحمد السيد نخله"، 37 سنة، مقيم بشارع "عبدالسلام عارف" بالمنصورة، "ماجد علي محمد مصطفى"، 18 سنة، "أدهم مصطفى صالح البنا"، 49 سنة.

ونقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطوارئ تحت تصرفات النيابة العامة.

كما تبين 13 شخصا هما كلا من: "أحلام سليمان الشويحي"، 70 سنة، مقيمة بشارع بورسعيد، مصابة باختناق، و"محسن إبراهيم صلاح عبد الحميد"، 49 سنة، مجند بالحماية المدنية، مقيم بمنيه سمنود غربية، مصابا باختناق، و"كريم محمد العربي"، 19 سنة، عامل بمحل ملابس بشارع بورسعيد، مصابا باختناق.

كما أصيب كلا من: "محمد سمير فاروق علي"، 27 سنة، عامل بمحل ملابس ومقيم بالحسينية في المنصورة مصابا باختناق، "صبحي إسماعيل العشماوي"، 30 سنة، عامل بمحل ملابس، مقيم بميت عنتر مركز طلخا، مصابا باختناق، "وليد خالد محمد غريب"، عامل بمحل ملابس، مقيم بعزبة الشال بالمنصورة مصابا باختناق، "أحمد السيد عبد العال"، 29 سنة، و"طارق محمد أبو القاسم وحسام رجب"، مقيمان بالمنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.