غدًا.. وزيري التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" ببنها

بنها - أسامة علاء الدين:

يفتتح، غدًا الخميس، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة بنها.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار التوسع المستمر لسلسلة معارض "أهلاً رمضان"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف توفير السلع الأساسية قبل حلول الشهر الكريم بأسعار مخفضة تضمن تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد "الفيومي" أن الغرفة شكلت غرفة عمليات لمتابعة خطة عمل المعارض وبيع السلع والمنتجات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بضمان توافر السلع بأسعار عادلة ومعلنة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى أن الغرفة ستنظم شوادر ومعارض في أماكن مختلفة بالمحافظة، لتسهيل وصول المواطنين إليها، وعرض كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يضمن سهولة التسوق للجميع.

وأضاف "الفيومي" أن معارض "أهلاً رمضان" بالقليوبية تشهد إقبالًا كبيرًا سنويًا، لما تقدمه من تخفيضات على السلع الأساسية، مشددًا على استمرار الغرفة في إقامة المزيد من المعارض تباعًا في مناطق مختلفة، بالتنسيق مع المحافظة، بعد معاينة المواقع الأكثر ملاءمة لإقامة المعارض.