بينما تستعد القاهرة وبكين للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقاتهما الدبلوماسية، يمتد التعاون الثنائي إلى مجالات جديدة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، من أبرزها تبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، رافق "مصراوي"، بدعوة رسمية، وفدًا طبيًا وأكاديميًا مصريًا انطلق من الإسكندرية في زيارة إلى الصين، ضمن وفود من ست دول، لاكتشاف كيف توظف بكين منظومتها الطبية التقليدية جنبًا إلى جنب مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وسط تطلعات تعزيز التعاون مع دول مبادرة الحزام والطريق.

بكين.. الصحة في قلب الاستراتيجية الوطنية

بدأت الرحلة من العاصمة الصينية، حيث استعرض أكاديميون ومسؤولون ملامح المنظومة الصحية في البلاد.

وأوضح الأستاذ المشارك تسوي شاو تشونج، من جامعة الشؤون الخارجية الصينية، أن تجربة "قرن الإذلال" التاريخية دفعت بلاده إلى تبني نظام سياسي يضع "الاستقرار" في صدارة أولوياته، ما مهّد الطريق لنهضة اقتصادية وصحية شاملة.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة تشانج جين شيا، الخبيرة في الطب الصيني التقليدي، أن هذا المجال تحول إلى "استراتيجية وطنية"، بإيرادات تجاوزت 721 مليار يوان (أكثر من 100 مليار دولار) في عام 2023، مشيرةً إلى اعتراف متزايد من منظمة الصحة العالمية بهذا التوجه.

ولإبراز الجانب العصري، استعرضت الدكتورة جي وين-يان، من مركز بكين لمكافحة الأمراض، تجربة الصين في برامج التحصين الوطنية، التي نجحت في القضاء على أمراض فتاكة مثل شلل الأطفال، وخفضت معدلات الإصابة بالأمراض القابلة للوقاية باللقاحات إلى أدنى مستوياتها.

واختُتمت فعاليات بكين الثقافية بزيارة إلى سور الصين العظيم، رمز الحضارة الصينية، الذي يجسد تلاقي التاريخ العريق مع الطموحات الحديثة.

كونمينج.. مملكة النباتات وطب الأعشاب

من بكين، انتقل الوفد إلى مدينة كونمينج، عاصمة مقاطعة يونان، المعروفة بلقب "مدينة الربيع الأبدية" بفضل مناخها المعتدل وثرائها بالنباتات الطبية.

في المستشفى الثاني التابع لجامعة يونان للطب الصيني التقليدي، شاهد الوفد كيف تُستخدم تقنيات مثل الوخز بالإبر في أقسام علاجية متخصصة. وأوضحت البروفيسورة ليو هايجينج أن هذه الممارسة، القائمة على نظرية "خطوط الطاقة"، تخضع حاليًا لأبحاث علمية وتُدمج مع أساليب التشخيص الغربية.

كما شملت الجولة زيارات ميدانية لمصانع أدوية كبرى مثل "كونمينغ الدوائية" (KPC) و"يلينغ الدوائية" (Yiling)، حيث اطلع المشاركون على سلسلة الإنتاج المتكاملة، من زراعة الأعشاب واستخلاص المواد الفعالة، وصولًا إلى تصنيع الأدوية وفق معايير موحدة.

وتُعد هذه الصناعة امتدادًا لإرث طويل، إذ تحتضن الصين أقدم مؤسسة دوائية عاملة في العالم.

آفاق التعاون.. من التجربة إلى التطبيق

في ختام الرحلة، عاد الوفد إلى بكين، حيث شارك في أنشطة ثقافية بشارع تشيانمن التاريخي، واختتم الزيارة بعشاء تقليدي على الطريقة المنغولية، ما أضفى بُعدًا إنسانيًا على التجربة العلمية.

وقد أتاح البرنامج للوفد المصري فرصة الاطلاع على نموذج متكامل لدمج الطب التقليدي في المنظومة الصحية الحديثة، لا سيما في إدارة الأمراض المزمنة، وهو ما يمثل أولوية لقطاع الصحة في مصر.

وفي ظل التوجه نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، يفتح هذا التبادل آفاقًا واعدة لتعاون مستقبلي يشمل تدريب الكوادر وتبادل الخبرات، وربما توطين بعض الصناعات الدوائية الصينية في مصر، ليصبح التعاون الصحي جسرًا جديدًا يربط بين الحضارتين.

قنصل الصين بالإسكندرية: الطب التقليدي جسر للتفاهم الحضاري

ومن جانبه، أكد يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن الطب الصيني يمثل جوهرًا من الثقافة الصينية، ويعكس فلسفة متكاملة تقوم على التوازن بين الإنسان والطبيعة.

وأشار القنصل إلى أن بلاده تشهد تطورًا كبيرًا في هذا المجال، وتسعى لتعزيز التعاون مع مصر من خلال شراكات مع مدن صينية مثل سيتشوان، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي الشامل.

وأوضح أن القاهرة وبكين تستعدان للاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، عبر فعاليات متنوعة تعكس متانة الشراكة، وتدعم مسار التعاون في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤية مشتركة تقوم على التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة.