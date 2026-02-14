وزير الخارجية السوري: إسرائيل لا تريد تعافي دولتنا ونفاوضها للانسحاب

كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن دمشق تعمل على ضمان وحدة الأراضي السورية وتجنب أي اجتياح للحدود، مؤكدا مواجهة تحديات جسيمة مرتبطة بالنظام السابق وقوى خارجية متعددة.

وأوضح الشيباني، أن السلطات نجحت في تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية، ولم تتخلّ عن مسؤولياتها في محافظة السويداء رغم التدخلات الأجنبية، مشددا على العمل "بكل ثقة" مع مختلف مكونات المجتمع السوري.

وكشف الشيباني، أن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 عملية قصف طالت المواقع العسكرية، بالإضافة إلى احتلالها لبعض المناطق، معتبرا أن تل أبيب "لا تريد تعافي سوريا" وحاولت تأجيج الصراعات المحلية.

وأشار وزير الخارجية، إلى تمكن دمشق من جلب الجانب الإسرائيلي إلى التفاوض بمساعدة الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى "انسحاب كامل" من الأراضي المحتلة، ووقف انتهاك المجال الجوي، وكف يد إسرائيل عن التدخل في الشؤون السورية، لاسيما في الجنوب.

وشدد الشيباني، على أن إزالة العقوبات تمثل "بداية الطريق" لحل ملفات الدمار واللجوء والمخيمات، لافتا إلى أن سوريا الجديدة لا ترى الأقليات كخصوم، بل تعتبر التنوع "مصدر قوة" يكمل الهوية الجامعة، رفضا لتحقيق أمنية "النظام البائد" برؤية البلاد مقسمة.

وأكد الشيباني، حرص الدولة على تعزيز الثقة بين السوريين والتعامل بمسؤولية عبر المحاسبة وضبط الأمن.

وفي ملف اللاجئين، أوضح الوزير السوري رفض العودة العشوائية والتمسك بـ"عودة مستدامة" تشرك العائدين في إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لإعادة تعريف سوريا الجديدة دوليا واستئناف العلاقات مع الجوار، رغم استمرار التوغلات والغارات الإسرائيلية التي تزعزع استقرار المنطقة.