قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان

كتب-عمرو صالح:

أعلن محمود التوني، رئيس شبكة تلفزيون الحياة، عن انطلاق بث مباشر وحصري لصلاة التراويح من داخل مسجد الإمام الحسين طوال شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف تعزيز الأجواء الروحانية لدى المشاهدين ونقل الشعائر الدينية من أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر إلى البيوت المصرية والعربية.

وأوضح التوني في بيان اليوم السبت أن البث يأتي ضمن خريطة برامجية متكاملة أعدّتها الشبكة خصيصًا للشهر الكريم، تجمع بين المحتوى الديني الهادف والبرامج الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التي تراعي طبيعة الشهر الفضيل واهتمامات الأسرة المصرية.

وأضاف أن نقل صلاة التراويح سيُقدَّم بصوت نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم في مصر، مع إمامة عدد من مشاهير القرّاء، بما يضمن تجربة إيمانية متميزة تعكس روحانيات رمضان وأجواءه الخاصة.

وأشار إلى أن شبكة الحياة اعتادت تقديم محتوى ديني وثقافي يحظى بثقة الجمهور، مستشهدًا بالنجاح الذي حققه برنامج دولة التلاوة خلال الفترات الماضية، مؤكدًا استمرار الشبكة في تطوير رسالتها الإعلامية بما يخدم القيم الروحية والمجتمعية، ويعزز ارتباط المشاهدين بالأجواء الرمضانية الأصيلة عبر شاشة تجمع بين الجودة والمضمون الهادف.

اقرأ أيضًا:

دعم نقدي وزيادة دخل.. مصدر لمصراوي: مؤتمر للإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة



توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين



