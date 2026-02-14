بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بمجرى مائي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصًا، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين أدى لانقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي فى مجرى مائي، أمام قرية زبيدة، بنطاق مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من إبراهيم عبد الحميد إبراهيم نصير، 28 عاما، بجروح متفرقة بالوجه والرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن، إسماعيل إبراهيم بديع، 34 عاما، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والرأس، أشرف عبد الرؤوف حسن، 36 عاما، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر والحوض، محمد مصطفى محمد صادق، 26 عاما، بكسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، مجدي عطية حسن، 40 عاما، بكسر بالساعد الأيمن وكسر بالضلوع.

كما أصيب كل من يحيى محمود المرسي، 58 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة محمد بسيوني، 67 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، دعاء مرزوق الدمشيطي، 44 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، محمد غازي السيد، 24 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، عبد العزيز عزت محمود، 44 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبد المجيد محمود، 44 عاما، وكدمة بالجبهة، سامي سمير حنا، 34 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم.

جرى انتشال السيارة من المجرى المائي، ورفع آثار الحادث من الطريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتحرر المحضر اللازم.