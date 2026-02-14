الجيش الأمريكي: نفذنا 10 غارات ضد تنظيم داعش في سوريا

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت إنه شن المزيد من الغارات ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة (إكس) إن قواتها "نفذت 10 غارات" ضد "أكثر من 30" هدفا في سوريا في الفترة ما بين 3 و 12 فبراير.

وأوضح البيان أن الضربات استهدفت "البنية التحتية ومواقع تخزين الأسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بذخائر دقيقة".

وكان الجيش الأمريكي قد أطلق "عملية ضربة عين الصقر" في ديسمبر الماضي؛ ردا على هجوم مميت استهدف ثلاثة مواطنين أمريكيين في تدمر.

وذكرت القيادة أنه تم قتل أو أسر أكثر من 50 إرهابياً خلال العملية، مع استهداف أكثر من 100 موقع من مواقع البنية التحتية.