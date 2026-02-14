صفر شكاوى.. رئيس صرف الإسكندرية يتفقد جاهزية محطة 5 بالعجمي -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى المهندس سامى قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بمحطة 5 بحي العجمي، لمتابعة سير العمل والوقوف على الحالة الفنية للمحطة والتأكد من كفاءتها التشغيلية.

وتفقد رئيس الشركة مختلف مكونات المحطة، موجها بسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في أوقات الذروة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الانحدار الممتد من مسجد حسين أبضاي وحتى محطة 5 بالشارع الجديد في منطقة البيطاش بطول 180 مترًا.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الخط يستهدف تحسين كفاءة سريان المياه قبل دخولها إلى المحطة، بما يسهم في منع التكدسات وتقليل فرص حدوث الطفوحات، والحد من البلاغات الواردة من منطقة العجمي.

وأكد قنديل أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الشركة للوصول إلى صفر بلاغات أو شكاوى، مشددًا على أن تطوير الخطوط الحيوية يمثل أولوية لتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الشبكات.

وواصل رئيس شركة الصرف الصحي جولته يتفقد نفق الشاطبي لمتابعة حالة ارتفاع الأمواج والتأكد من جاهزية منظومة الصرف للتعامل مع أي تأثيرات محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الكامل بين فرق الطوارئ وغرف العمليات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

واختتم جولته بزيارة منطقة المكس لمتابعة خروج الأمواج وتأثيرها على منظومة الصرف الصحي، موجها بدراسة أي تداعيات محتملة والتعامل العاجل معها حفاظًا على كفاءة الشبكات والمنشآت، وضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.