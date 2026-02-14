ضبط مصنع لتجهيز المواد المخدرة بقرية سرابيوم في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة ضبط مصنع لتجهيز المواد المخدرة بقرية سرابيوم فى محافظة الإسماعيلية، عقب نجاح الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فايد في مداهمة وكر لتصنيع السموم بناءً على تحريات سرية دقيقة.

كانت معلومات وردت إلى النقيب محمد مهران حول المصنع، وبالعرض على الرائد محمود مأمون رئيس مباحث مركز فايد، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف الموقع بمأمورية شارك فيها النقيب بهاء عاطف معاون مباحث المركز والقوة المرافقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطلين هما «ح.م» و«خ.س»، وبحوزتهما 860 فرشًا من مخدر الحشيش ،25 لفة من مخدر الهيدرو ،6 كيلو جرامات من بودر خام يُستخدم في تجهيز المواد المخدرة ،كميات من المواد الخام والأدوية غير معلومة المصدر تُستخدم في خلط وتجهيز المواد المخدرة ،مكبس يُستخدم في تصنيع وكبس المواد المخدرة ،بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ،سيارة جيب تُستخدم في نقل المواد المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالمشاركة فيما بينهما، تم التحفظ على المضبوطات والأسلحة والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات القضية وكشف أبعاد النشاط الإجرامي والمتورطين فيه.