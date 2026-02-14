الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بتاريخ 13 الجاري بمنطقة ثالث أكتوبر، إثر خلاف حول لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين بجروح سطحية.

وأوضحت التحريات أن الطرف الأول مكون من ثلاثة أشخاص، أحدهم مصاب بجروح سطحية، والطرف الثاني من شخص وزوجته وشقيقته، أحدهم مصاب بجرح سطحي، وقد تبادل الطرفان التراشق بالحجارة مسببين الإصابات.

وبمواجهتهم تبادل المتشاجرون الاتهامات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.