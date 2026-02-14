إعلان

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

كتب : مصراوي

06:32 م 14/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بتاريخ 13 الجاري بمنطقة ثالث أكتوبر، إثر خلاف حول لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين بجروح سطحية.

وأوضحت التحريات أن الطرف الأول مكون من ثلاثة أشخاص، أحدهم مصاب بجروح سطحية، والطرف الثاني من شخص وزوجته وشقيقته، أحدهم مصاب بجرح سطحي، وقد تبادل الطرفان التراشق بالحجارة مسببين الإصابات.

وبمواجهتهم تبادل المتشاجرون الاتهامات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة وزارة الداخلية منطقة ثالث أكتوبر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
حوادث وقضايا

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان