حوار - جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في خريطة التنمية خلال العام الأخير، واستغلال أصول الدولة وتطويرها بشكل مميز، الأمر الذي أنعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات بعد أن كانت تدخر ملايين قليلة سنويًا.

في هذا الحوار الخاص لـ«مصراوي»، يفتح اللواء عماد كدواني ملف التنمية، كاشفًا بالأرقام ما تحقق على أرض الواقع في تقنين أملاك الدولة، وتعظيم الموارد غير المستغلة، وتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والأسواق، ومبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب رؤيته لمستقبل المحافظة وخطته لتحويل المنيا إلى نموذج تنموي متكامل يخدم المواطن ويصون حق الدولة.

- في البداية، حدثنا عن ملف تقنين أملاك أراضي الدولة، ولماذا عانت المحافظة من هذا الملف لسنوات طويلة؟

هذا الملف من الملفات الهامة والشائكة، ولكن توجيهات الدولة كانت حاسمة بعدم التهاون فيما يخص حق الشعب، مع سرعة إنجاز طلبات المتقدمين. ففي بداية العام الجاري، كانت نسبة تقنين الأوضاع حوالي 18% فقط لنحو 12,272 طلبًا، وكنا نحتل المركز الـ24 على مستوى المحافظات. تعاملنا مع الملف بمنتهى الجدية ونجحنا في رفع النسبة إلى 96% خلال عام، وهو من أهم الإنجازات.

وأضاف المحافظ: تمكنا أيضًا من استرداد حوالي 24 ألف قطعة على مساحة 281 ألف فدان، وتحصلنا على نحو 2 مليار جنيه خلال عام، وهذا نجاح لكل موظف في إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وليس لي فقط. كما استرددنا أراضي لهيئة الطاقة المتجددة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وأراضي جمعيات بمساحة حوالي 35 ألف فدان بقيمة 3 مليارات جنيه. أما من قام بالزراعة والاستصلاح منذ سنوات عديدة ولم يقدم طلبًا، فقد بدأنا في تقنين أوضاعه مع محاسبتهم بالتقسيط على المبالغ المستحقة، خاصة أنها كبيرة وبأثر رجعي.

- ماذا عن موارد المحافظة التي لم تُستغل منذ سنوات وأثارت استياء المواطنين؟

كان تنمية موارد المحافظة تحديًا كبيرًا لي شخصيًا. عند توليتي المسؤولية، وجدت العديد من المشروعات والموارد غير المستغلة، ونجحنا في زيادة استغلالها خلال عام بنحو 43% من خلال 27 مشروعًا. كانت تلك المشروعات تُدر ربحًا لا يتجاوز 5 ملايين جنيه في العام، وبعد إدارتها بشكل صحيح أصبحت تُدر نحو 15 مليون جنيه شهريًا، أي ما يصل لنحو 180 مليون جنيه سنويًا. تم ذلك من خلال تقسيم المناطق بشكل دقيق وفتح الملف بشكل قوي مع متابعة ومراقبة المتلاعبين الذين أضاعوا على الدولة مبالغ طائلة على مر السنين.

وأضاف كدواني: كانت هناك أيضًا فرص استثمارية غير مستغلة تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه، ونعمل على استغلالها حاليًا، مثل أرض أبو فليو، أرض شلبي، استراحة المحافظ القديمة، وأرض كلية التربية النوعية في شارع طه حسين، وجميعها مناطق مميزة في مدينة المنيا وتم وضع تصورات استثمارية ضخمة لها. كما انتعشت خزينة المحافظة بنحو 70 مليون جنيه بعد عمل العديد من الأكشاك وتطوير الحدائق وطرحها، بالإضافة إلى الأسواق التي كانت تؤجر بمليون جنيه في العام ورفعناها إلى 2 مليون جنيه في الشهر. وهناك 109 فرصة استثمارية أخرى ستصبح مصدر دخل قوي قريبًا.

- مشروع مزارع دواجن شوشة كان يعاني توقف نحو 20 عنبرًا.. كيف سيتم تطويره؟

كان مشروع شوشة ينتج نحو 25 مليون بيضة سنويًا من خلال 8 عنابر فقط، بينما كان 20 عنبرًا آخر متوقفًا. قمنا بفتح الملف وتم تطوير المشروع بالتعاون مع مشروع مصر وتشغيل كافة العنابر، وأصبحنا من المحافظات التي تحقق اكتفاءً من بيض المائدة، مع انخفاض ملموس في سعر الكرتونة في الأسواق.

- العديد من ميادين مدينة المنيا كانت نقطة سوداء.. كيف تعاملتم معها؟

قمنا بتطوير أحد أهم ميادين المحافظة وهو ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف، المعروف لدى الأهالي باسم «ميدان النيل» عند بداية كوبري النيل الذي يربط بين مدينة المنيا والمنيا الجديدة، وأصبح رمزًا للجمال وحديث الجميع داخل وخارج المحافظة. كما نقوم حاليًا بتطوير منطقة ميدان عمر أفندي، وإنشاء العديد من المحال بنظام "الفك والتركيب" لاستغلاله اقتصاديًا وإدخال عائد مادي للمحافظة.

- كورنيش النيل يعاني الإهمال وتآكل المساحات الخضراء.. فما السبب؟

عند قدومي للمحافظة وجدت أن كورنيش النيل يفتقد لنظام ري حديث، رغم تطويره منذ سنوات قليلة. فقمنا بالاتفاق مع شركة متخصصة لتولي أعمال الصيانة والري، إضافة إلى عمل أكشاك حضارية لخدمة المواطنين والزائرين.

- ماذا قدمت في العام الأخير لتطوير العملية التعليمية؟

تمت الموافقة على تنفيذ 77 مشروعًا تعليميًا في جميع مراكز المحافظة التسع، منها 57 مدرسة جديدة ومتخصصة تم البدء فيها هذا العام، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة، مع الاهتمام بخفض نسبة الأمية التي تتجاوز 30%.

- مبادرة حياة كريمة.. ماذا تحقق حتى الآن؟

كانت نسبة التنفيذ في بداية عام 2025 حوالي 70%، ووصلت الآن إلى نحو 86.6% في مختلف القطاعات، بما يشمل الكهرباء، أبراج المحمول، محطات المياه والصرف الصحي، وتبطين الترع. شملت المرحلة الأولى 3,199 مشروعًا لخدمة 3.5 مليون مواطن في 192 قرية، وتم الانتهاء من 2,370 مشروعًا وجاري العمل في 753 مشروعًا آخر، مع الاستعداد للمرحلة الثانية في مراكز سمالوط وبني مزار.

- ماذا عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؟

انطلقت المنظومة بالمحافظة كأولى محافظات المرحلة الثانية في سبتمبر الماضي، لتخدم نحو 7 ملايين مواطن تقريبًا في جميع المراكز والقرى، مع بدء التشغيل قريبًا من خلال 315 منشأة صحية.

- الإهمال الذي طال الحديقة الدولية.. ما الحل؟

الحديقة الدولية مساحتها 25 فدانًا، عانت من الإهمال لسنوات طويلة. وضعنا خطة استثمارية لإنشاء فندق استثماري كبير، واستغلال المرسى وتطويره لاستقبال البواخر السياحية، مع دراسة تطوير كامل للحديقة قريبًا.

- مساكن بديل "أيواء السلخانة".. متى سيتم الانتهاء منها؟

تم تنفيذ 9 عمارات كاملة التشطيب بتكلفة 133 مليون جنيه، تضم 184 وحدة سكنية و66 محلًا تجاريًا. وسيتم استكمال المشروع من خلال إنشاء 22 عمارة إضافية بإجمالي 528 وحدة سكنية جديدة.

- شبكة المواصلات بمدينة المنيا.. كيف سيتم حل التكدس؟

نعمل على إضافة 25 أتوبيسًا جديدًا سيتم توزيعها على المناطق البعيدة بشكل عادل لتغطية جميع أنحاء المدينة.

- ملف الأسواق.. ماذا تحقق؟

تم نقل سوق الجملة بالحبشي إلى سوق ماقوسة المستغل منذ 15 عامًا، وإنشاء مبنى ضخم للبائعين يضم أكثر من 300 باكية. كما سيتم تنفيذ سوق حضاري في سمالوط بتكلفة 100 مليون جنيه، والسوق الحضاري الجديد ببني مزار على مساحة 12,600 متر يضم 100 باكية و300 محل.

- ستاد المنيا الرياضي.. متى يخرج للنور؟

تم استكمال الأعمال بالتعاون مع الشركة المنفذة، وستعلن النتائج المتقدمة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد.

- ملف الزراعة.. ماذا عن المحاصيل الاستراتيجية؟

احتلت المنيا المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح العام الماضي، مع استهداف زراعة 217 ألف فدان قمح، وتم البدء في زراعة 150 ألف فدان. كما توسعت المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية، لتوفير قيمة اقتصادية إضافية وفرص عمل، حيث بلغت المساحة المزروعة 459 ألف فدان.

- أزمة الأسواق وارتفاع الأسعار.. ما الحل؟

تم تكثيف الحملات التموينية اليومية، وضبط 34,008 مخالفة خلال عام 2025، بالإضافة إلى فتح 1,339 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة، و100 معرض "أهلا رمضان"، و24 منفذًا للشركة المصرية، و11 معرضًا لأسواق اليوم الواحد، مع نسب تخفيض وصلت إلى 20%.