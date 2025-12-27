إعلان

4 وفيات و6 مصابين في حادث تصادم مروّع على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

03:41 م 27/12/2025

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم السبت، بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لإحدى السيارتين، مما تسبب في اصطدامهما.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم سيارتين مديرية أمن المنيا الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور