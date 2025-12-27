4 وفيات و6 مصابين في حادث تصادم مروّع على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم السبت، بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لإحدى السيارتين، مما تسبب في اصطدامهما.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.