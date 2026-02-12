تحصين 750 كلبًا ضالًا ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار" بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت محافظة البحيرة من تحصين وتعقيم 750 كلبًا ضالًا ضد داء السعار بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة القومية "مصر خالية من السعار"، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة والحد من المخاطر الصحية المحتملة على المواطنين.

وشملت أعمال التحصين والتعقيم مراكز رشيد، دمنهور، المحمودية، كوم حمادة، كفر الدوار، إيتاي البارود، شبراخيت، الدلنجات وأبو المطامير، من خلال فرق بيطرية متخصصة ومدعومة بالجرعات والإمكانات اللازمة.

وأكدت المحافظة أن الحملات تعتمد على أساليب علمية وإنسانية، ترتكز على التحصين والتعقيم للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة.

وتستمر الحملات تباعًا بباقي المناطق، مع تكثيف التوعية بخطورة مرض السعار وطرق التعامل الآمن مع الحالات الطارئة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.