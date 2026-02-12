إعلان

تحصين 750 كلبًا ضالًا ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار" بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:56 م 12/02/2026

مبادرة ''مصر خالية من السعار'' بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت محافظة البحيرة من تحصين وتعقيم 750 كلبًا ضالًا ضد داء السعار بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة القومية "مصر خالية من السعار"، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة والحد من المخاطر الصحية المحتملة على المواطنين.

وشملت أعمال التحصين والتعقيم مراكز رشيد، دمنهور، المحمودية، كوم حمادة، كفر الدوار، إيتاي البارود، شبراخيت، الدلنجات وأبو المطامير، من خلال فرق بيطرية متخصصة ومدعومة بالجرعات والإمكانات اللازمة.

وأكدت المحافظة أن الحملات تعتمد على أساليب علمية وإنسانية، ترتكز على التحصين والتعقيم للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة.

وتستمر الحملات تباعًا بباقي المناطق، مع تكثيف التوعية بخطورة مرض السعار وطرق التعامل الآمن مع الحالات الطارئة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة مصر خالية من السعار تحصين 750 كلب ضال محافظة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
أخبار مصر

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان