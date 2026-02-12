الأزهر يرسل قافلة تعليمية لدعم طلاب الثانوية بمدينة الضبعة

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، قافلة تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بفرعيها العلمي والأدبي بمدينة الضبعة، ضمن التعاون المشترك لدعم العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب.

وشهد اليوم الأول بدء المحاضرات والمراجعات النهائية التي يقدمها نخبة من مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث ركزت المحاضرات على تبسيط المفاهيم الدراسية، وشرح النقاط الصعبة داخل المناهج، إلى جانب تدريب الطلاب على أحدث أنماط التقييم والنماذج الامتحانية، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم، ويؤهلهم لتحقيق أفضل النتائج خلال الامتحانات.

وأكد القائمون على القافلة أن المبادرة تستهدف الوصول إلى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في المحافظات الحدودية والنائية، وتوفير مراجعات علمية متميزة لهم على أيدي أفضل المتخصصين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب، مشيرين إلى أن القوافل تشهد تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، لما تقدمه من شرح مبسط وتدريب عملي يساعدهم على استيعاب المناهج الدراسية بصورة أفضل.

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور التعليمي والتربوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على تقديم الدعم العلمي والمعنوي لأبنائه الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز فرص التفوق والتميز العلمي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويؤكد استمرار جهود الأزهر في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى طلابه.

يُذكر أن قوافل الأزهر التعليمية بمحافظة مطروح كانت قد انطلقت يوم السبت الماضي من واحة سيوة، ومرسى مطروح، وسط إقبال كبير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، ضمن خطة تستهدف التوسع في تقديم الدعم التعليمي لطلاب المناطق الحدودية والنائية، استمرارًا لدور الأزهر الشريف في مساندة أبنائه الطلاب وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم في مختلف المحافظات

وتأتي القوافل بتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبالإشراف المباشر للدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم.

وتشهد المحاضرات إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الثانوية، وسط أجواء تعليمية متميزة تعكس حرص الأزهر على دعم أبنائه الطلاب في مختلف المحافظات.