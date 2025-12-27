بمشاركة أطفال من اليابان.. مكتبة الإسكندرية تعرض أكبر لوحة مرسومة في العالم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ميدانيًا أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 700 مم المغذي لقرى كفر شبين، الحصافة، وكفر الدير بمركز شبين القناطر.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الشركة على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الإصلاح ضمن التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

كما وجه بتكثيف العمل والدفع بكافة الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة لضمان عودة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الشركة وفرت منذ اللحظة الأولى جميع المعدات والمهمات اللازمة لإصلاح العطل، إلى جانب تجهيز سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين في القرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

وأضاف رئيس الشركة: "نحرص على التواجد الميداني المستمر بمواقع الأعطال الطارئة لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان سرعة الإصلاح وتقليل مدة تأثر المواطنين بالخدمة، مع توفير بدائل آمنة من مياه الشرب لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي."

وأوضحت الشركة أنها استمرت في المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وضخ المياه تدريجيًا إلى القرى المتأثرة.