الفيوم - حسين فتحي:

تشهد انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، والدائرة الرابعة، التي تشمل مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، إقبالًا متفاوتًا من الناخبين، حيث سُجلت حشود ملحوظة من المواطنين، خاصة في قرى العجميين وطبهار وشعلان وأبو جنشو، وهي مناطق إقامة عدد من المرشحين بالدائرة الرابعة.

وفي المقابل، تشهد قرى كفور النيل ودسيا وسيلا إقبالًا متزايدًا من الناخبين على اللجان التابعة للدائرة الأولى، بينما لوحظ هدوء واضح وندرة في أعداد الحاضرين بلجان بندر الفيوم.

وتبيّن وجود حضور ملحوظ من السيدات وكبار السن، في حين غاب الشباب بشكل لافت خلال الساعات الصباحية من عملية التصويت.

وكشف مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الفيوم، أن عدد من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة في انتخابات مجلس النواب 2025 يبلغ مليونًا و131 ألفًا و774 ناخبًا وناخبة، موزعين على 169 لجنة فرعية داخل 135 مقرًا انتخابيًا.

وأوضح المصدر أن الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، تضم 64 مقرًا انتخابيًا بواقع 89 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بها 657 ألفًا و499 ناخبًا وناخبة.

فيما تُجرى عملية التصويت بالدائرة الرابعة، التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، داخل 80 لجنة فرعية موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 474 ألفًا و275 ناخبًا وناخبة.