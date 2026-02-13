فاروق ضيف قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مدينة قويسنا بالمنوفية

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد قباء بقرية أم خنان بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ فاروق أحمد ضيف، ويلقي الخطبة الشيخ أحمد أيمن سالم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، حول "استقبال شهر رمضان"، والخطبة الثانية بعنوان "شهر رمضان وكثرة الاستهلاك".

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهِ الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

