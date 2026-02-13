إعلان

فاروق ضيف قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مدينة قويسنا بالمنوفية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:00 ص 13/02/2026

موعد صلاة الجمعة اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد قباء بقرية أم خنان بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ فاروق أحمد ضيف، ويلقي الخطبة الشيخ أحمد أيمن سالم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، حول "استقبال شهر رمضان"، والخطبة الثانية بعنوان "شهر رمضان وكثرة الاستهلاك".

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهِ الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة قويسنا صلاة الجمعة مسجد قباء الشيخ فاروق أحمد ضيف الشيخ أحمد أيمن سالم وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة