سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطني وذكرى التحرير

بعد تعيينه نائبًا لوزير الخارجية.. من هو السفير محمد أبوبكر صالح؟

أقامت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني، والذكرى الـ35 ليوم التحرير، وذلك برعاية السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة أبرزهم والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء ابراهيم صابر محافظ القاهرة ومحافظ الاسماعلية وأمين عام مجلس الشيوخ

والسفراء من كل العالم أبرزهم السفير القطري الشيخ جاسم آل ثاني والسفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة البحرين وسفراء أوروبا وإيران وسفراء دول افريقيا ونائب السفير السعودي خالد الشمرى ونائب سفير قطر مريم الشيبي

وشارك في الاحتفالية لفيف من الإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات العامة، منهم الفنانة ليلى علوي والهام شاهين وفاء عامر والإعلامية بوسى شلبى والإعلامية ماجدة برسوم والكاتب الصحفى أسامة شرشر والمستشار عمرو عاصم عبد الجبار ومحمود اشرف حاتم.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي تناول المحطات المختلفة التي مرت بها العلاقات بين مصر والكويت وصولًا إلى الوقت الراهن، كما تم عرض فيلم وثائقي عن التراث الكويتي، وتخلل الاحتفالية عرض غنائي من التراث الفني الكويتي، عكس ثراء الثقافة الكويتية وعمقها التاريخي.

وفي كلمته خلال الحفل، استعرض السفير غانم صقر الغانم مسيرة العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبالشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والتي تعكس قوة ومتانة هذه العلاقات.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اللذين يجددان دائمًا التأكيد على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ويقودان المسار المتصاعد لهذه العلاقات المميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في كلمته، أن التاريخ يسجل محطات مضيئة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، التي شهدت عبر العقود المتتالية تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا للتكامل العربي البناء، حيث تحرص الدولتان الشقيقتان على تعزيز الشراكة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصادين المصري والكويتي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.