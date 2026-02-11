رابط نتيجة الطلاب المصريين بالخارج الترم الأول 2026.. استعلم الان

تزايدت معدلات البحث عن نتائج طلاب المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وسط حرص أولياء الأمور على الاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي.

ومن جانبه، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين بالخارج، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة «أبناؤنا في الخارج».

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج على الرابط التالي اضغط هنا

وأكدت الوزارة أن النتائج أصبحت متوفرة الآن لجميع الطلاب بأصفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

