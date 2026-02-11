تحرك عاجل لمكافحة الحشائش والإصابات الحشرية بمحصول القمح في سوهاج

نفذت مديرية الزراعة بسوهاج مرورًا ميدانيًا مكثفًا على عددا من حقول القمح بنواحي مركزي جرجا والبلينا، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة للمحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وتحت إشراف وتوجيهات المهندس وليد عبد المحسن إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

وشارك في المرور المهندس محمود عبد العال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بسوهاج، والدكتور طه كمال أحمد ممثل منطقة مكافحة جنوب الصعيد بسوهاج، حيث تم متابعة عدد من المحاصيل الشتوية ومحاصيل الخضر، من بينها القمح، والبصل، والفول البلدي، والثوم، وبنجر السكر، والنخيل.

واستهدف المرور الوقوف على الحالة العامة للزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف الحقلي، والاكتشاف المبكر لأي إصابات حشرية أو مرضية قد تؤثر على الإنتاجية.

وأسفرت المتابعة عن رصد بعض الحشائش الرفيعة والعريضة في زراعات القمح المتأخرة، مع التوصية بسرعة مكافحتها سواء بالعزيق أو باستخدام المبيدات الموصى بها، كما تم ملاحظة إصابات حشرية محدودة في زراعات البصل والثوم، مع التأكيد على سرعة التعامل معها باستخدام المبيدات المعتمدة من وزارة الزراعة.

كما تم تسجيل بعض الإصابات الفطرية في عدد من المحاصيل، مع التشديد على ضرورة التدخل في الوقت المناسب، والالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بالري والتسميد المتوازن، وتجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الأزوتية لما لها من تأثير سلبي على نمو النبات وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض.

وأكد مسؤولو المكافحة أهمية المتابعة المستمرة للحقول، والإبلاغ الفوري عن أي مظاهر غير طبيعية، والتواصل الدائم مع مهندسي المكافحة لضمان سرعة التدخل والحد من انتشار الإصابات.