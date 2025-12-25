محافظ قنا يوجه بتغيير عمود كهرباء آيل للسقوط بأبوتشت

استجاب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشكل فوري لشكوى وردت من أهالي مركز أبوتشت عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، بشأن وجود عمود كهرباء آيل للسقوط أمام مسجد الحسينات بمنطقة الشيخ حمد بقرية العمرة، بما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

أوضح الأهالي في شكواهم أن العمود يمثل خطرًا داهمًا على أرواح السكان والمارة ورواد المسجد، خاصة مع تزايد الحركة اليومية بالمنطقة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية لتفادي وقوع أي حوادث محتملة.

ونسقت الأجهزة التنفيذية فورًا مع مسؤولي شركة الكهرباء بأبوتشت، حيث جرى تغيير عمود الكهرباء المتهالك وتأمين الموقع بالكامل، بما يضمن سلامة المواطنين ويقضي على مصدر الخطورة بشكل نهائي.

ومن جانبهم، أعرب أهالي المنطقة عن تقديرهم للاستجابة العاجلة من محافظ قنا، مؤكدين أن سرعة التحرك عكست حرص الأجهزة التنفيذية على حماية أرواح المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم.