إعلان

"أزهار" قطعت شرايينها.. إنقاذ طالبة صيدلة حاولت إنهاء حياتها بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:40 ص 12/02/2026

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقدمت طالبة بكلية الصيدلة تقيم دائرة مركز شرطة دار السلام على الانتحار، بقطع شرايين يدها، تم نقلها لمستشفى سوهاج العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من المستشفى بوصول "أزهار. أ" 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة مصابة بجرح قطّعي باليد اليسري.

وأشارت التحريات الأولية لإقامة المذكورة على الانتحار بقطع شرايين يدها بسكين، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة دار السلام سوهاج محاولة انتخار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
حوادث وقضايا

رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»
أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»
"هيذكرني دائما".. تعليق مثير من جيرارد على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"هيذكرني دائما".. تعليق مثير من جيرارد على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول
الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
أحدث جلسة تصوير لـ دنيا المصري تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ دنيا المصري تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر