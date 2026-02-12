"أزهار" قطعت شرايينها.. إنقاذ طالبة صيدلة حاولت إنهاء حياتها بسوهاج

أقدمت طالبة بكلية الصيدلة تقيم دائرة مركز شرطة دار السلام على الانتحار، بقطع شرايين يدها، تم نقلها لمستشفى سوهاج العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من المستشفى بوصول "أزهار. أ" 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة مصابة بجرح قطّعي باليد اليسري.

وأشارت التحريات الأولية لإقامة المذكورة على الانتحار بقطع شرايين يدها بسكين، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.