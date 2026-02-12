محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بتخفيضات تصل لـ30% -صور

في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية في ميدان الشهيد أحمد جلال بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار المتداولة، في إطار استعدادات مبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن خطة موسعة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بخفض الأسعار وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وشهد الافتتاح حضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة أسيوط، إلى جانب خالد محمد وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية.

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد محافظ أسيوط أقسامه المختلفة التي تضم مجموعة واسعة من السلع الأساسية، وتشمل السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبلح ومنتجات الألبان والجبن والحلويات، إضافة إلى سلع استراتيجية أخرى تُطرح بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ، خلال حديثه مع عدد من المواطنين، أن الدولة حريصة على توفير منتجات آمنة وعالية الجودة بكميات كافية، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لتلبية الطلب المتزايد في رمضان، والالتزام بوضع أسعار معلنة لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات غير منضبطة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتحقيق التوازن السعري في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال شراكة متكاملة تجمع الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والغرف التجارية، بما يعكس نموذجًا متطورًا للتعاون المؤسسي في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهات المشاركة في تنظيم المعرض، مثمنًا دور الغرفة التجارية ومديرية التموين في دعم جهود الدولة لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، لاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع المراكز والقرى والأحياء، بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الأهلية والأحزاب، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية للحد من أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسعار طوال الشهر الفضيل.

من جانبه، أوضح النائب المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أن المعرض يُعد جزءًا من خطة شاملة تنفذها الغرفة بالتنسيق مع المحافظة، مشيرًا إلى أن التخفيضات التي تصل إلى 30% جاءت نتيجة التعاقد المباشر مع كبار الموردين وتقليل حلقات التداول. وأكد استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع يوميًا لضمان توافرها، مشددًا على أن الهدف يتجاوز تقديم تخفيضات موسمية، ليشمل ترسيخ نموذج مستدام للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بما يخدم المواطن ويضمن استقرار الأسواق.