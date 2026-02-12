إعلان

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : ميريت نادي

11:40 ص 12/02/2026

اسعار الطماطم

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والليمون البلدي، والبرتقال البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

