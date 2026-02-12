إعلان

بالصور- محافظ بورسعيد يُكرم لاعبي بورفؤاد أبطال إفريقيا في الهوكي

كتب : طارق الرفاعي

11:04 ص 12/02/2026 تعديل في 11:06 ص
    محافظ بورسعيد يُكرم لاعبي بورفؤاد أبطال إفريقيا في الهوكي
    محافظ بورسعيد يُكرم لاعبي بورفؤاد أبطال إفريقيا في الهوكي
    محافظ بورسعيد يُكرم لاعبي بورفؤاد أبطال إفريقيا في الهوكي

بورسعيد - طارق الرفاعي:


كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي، وذلك بمناسبة حصولهم على لقب كأس إفريقيا للأندية، والتي أُقيمت بدولة زيمبابوي.


كما حرص محافظ بورسعيد على تكريم مجلس إدارة النادي وجهازه الفني، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال الفريق من إنجاز قاري مشرف، ومؤكدًا أن هذا التتويج يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، ويدل على ما تتمتع به بورسعيد من قاعدة رياضية قوية ومواهب واعدة قادرة على المنافسة في المحافل الدولية.


وأشار إلى أن بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، وتحرص على دعم الأندية والكيانات الرياضية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة ومجالس إدارات الأندية في صقل المواهب وتحقيق البطولات.

