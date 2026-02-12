مباريات الأمس
"جاي ببلاش من الزمالك".. لماذا لن يتقاضى إمام عاشور نفس راتب زيزو؟

كتب : مصراوي

10:50 ص 12/02/2026
يتحرك مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لبحث ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رغم استمرار تعاقده الحالي لمدة موسمين ونصف.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن الإدارة تستهدف تمديد عقد اللاعب لمدة أربع سنوات، على أن تشمل المدة الموسمين المتبقيين في عقده الحالي، في إطار خطة الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق.

وأوضح المصدر أن العرض النهائي الذي سيتم تقديمه لإمام عاشور يتضمن إدراجه ضمن الفئة الأولى المميزة، والتي تصل رواتبها إلى نحو 35 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تجهيز عقد إعلاني بقيمة مماثلة أو أقل بنحو 5 ملايين جنيه. ومن المقرر فتح باب المفاوضات رسميًا في منتصف شهر مارس الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يعتزم مساواة اللاعب بالثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه من الناحية المالية، موضحًا أن هناك اعتبارات تسويقية خارجة عن إرادة النادي تتحكم في هذا الملف.

وأضاف أن زيزو يحظى بزخم تسويقي كبير، خاصة بعد انتقاله المباشر من الزمالك، في صفقة مجانية ما عزز من قيمته الإعلانية، فيما يُعد تريزيجيه صاحب أعلى قيمة سوقية للاعب داخل الدوري المصري وقت انتقاله، والتي بلغت نحو 7.5 مليون دولار.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن سيد عبد الحفيظ سيعقد جلسة مع اللاعب ووكيله في منتصف مارس، معتبرًا أن هذا التوقيت هو الأنسب، لاسيما أنه يسبق مشاركة محتملة في كأس العالم، تحسبًا لارتفاع القيمة الفنية والتسويقية للاعب حال تألقه في البطولة.

