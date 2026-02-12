مشاجرة "الكوامل" في سوهاج تنتهي بمقتل مواطن

سوهاج- عمار عبدالواحد:



لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته في مشاجرة، بناحية قرية الكوامل بحري دائرة مركز شرطة سوهاج.



تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "محمد. ك" 43 عامًا ويقيم بناحية قرية الكوامل بحري جثة هامدة، ادعاء ضرب من آخرين.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.