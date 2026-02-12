إعلان

السيطرة على حريق منزلين بعزبة المغربي في المنوفية - صور

كتب : أحمد الباهي

10:35 ص 12/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فور إخماد الحريق_4
  • عرض 5 صورة
    قيادات مجلس المدينة يتابعون تطورات الحريق_5
  • عرض 5 صورة
    سيارات الحماية المدنية من موقع الحريق_3
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق نشب في منزلين بالمنوفية_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فوجئ أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق هائل في منزلين بأحد شوارع عزبة المغربي.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما لم تقع خسائر بشرية، بينما التهمت النيران أثاث المنزلين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين.

وشهد موقع الحريق متابعة ميدانية من وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف وفرج عز الدين نائب رئيس المركز والمدينة، في إطار توجيهات اللواء محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع الطوارئ والأزمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزلين عزبة المغربي المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تايوان تحذّر من طموح الصين "التوسعي".. وبكين ترد: نملة تحاول هز شجرة
شئون عربية و دولية

تايوان تحذّر من طموح الصين "التوسعي".. وبكين ترد: نملة تحاول هز شجرة
اكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية
اقتصاد

اكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية
ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟
الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
شيرين عبدالوهاب تشعل مواقع التواصل بـ "عسل حياتي".. والجمهور "اشتقنا لك"
زووم

شيرين عبدالوهاب تشعل مواقع التواصل بـ "عسل حياتي".. والجمهور "اشتقنا لك"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر