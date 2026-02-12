السيطرة على حريق منزلين بعزبة المغربي في المنوفية - صور

في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

فوجئ أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق هائل في منزلين بأحد شوارع عزبة المغربي.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما لم تقع خسائر بشرية، بينما التهمت النيران أثاث المنزلين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين.

وشهد موقع الحريق متابعة ميدانية من وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف وفرج عز الدين نائب رئيس المركز والمدينة، في إطار توجيهات اللواء محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع الطوارئ والأزمات.