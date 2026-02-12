نجحت شركات قطاع البترول في تحقيق عدد من الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يقدر بأكثر من 5200 برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 34 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك ضمن جهود تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق، وفق بيان الوزارة.

وحققت شركة خالدة للبترول كشفين جديدين للغاز؛ أولهما الكشف (شمال أوبرا–2) بمنطقة تنمية مطروح، والذي سبق الإعلان عنه واختباره، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدلات إنتاج بلغت 21.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب 3274 برميل متكثفات، ومن المخطط ربط البئر على الإنتاج بحلول منتصف الشهر الجاري.

كما حققت الشركة كشف (غرب الضبعة–2X ) بمنطقة امتياز غرب الضبعة، حيث أسفرت نتائج اختبار البئر عن معدلات إنتاج بلغت 4.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و336 برميلًا من المتكثفات، وجار استكمال إجراءات ربط البئر على الإنتاج.

وفي السياق ذاته، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للزيت (GPD-1X) بمنطقة تنمية سنان، بمعدل إنتاج بلغ 625 برميل زيت يوميًا، وتم بالفعل ربط البئر على الإنتاج.

كما نجحت شركة بترو فرح، بالشراكة مع شركة يونايتد إنيرجي، في تحقيق كشف (SEMR D-3X)، حيث أظهرت النتائج الأولية معدل إنتاج بلغ 647 برميل زيت يوميًا، ومن المقرر ربط البئر على الإنتاج عقب توقيع عقد التنمية.

وفي شركة عجيبة للبترول، أسفرت أعمال حفر البئر (Nada-NE-4) عن نتائج تقييم إيجابية، ومن المتوقع أن يحقق إنتاجًا يُقدَّر بنحو 340 برميل زيت يوميًا و9 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا.