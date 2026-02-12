إعلان

ضبط 19 مليون جنيه في حملات لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب : علاء عمران

11:45 ص 12/02/2026

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

أسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 19 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول النقدي.

