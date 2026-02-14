إعلان

الاستئناف تؤيد حبس "قمر الوكالة" 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب : مصراوي

07:00 م 14/02/2026

قمر الوكالة

كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس البلوجر "قمر الوكالة" ستة أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بمعاقبة البلوجر "قمر الوكالة" بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحال إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

قمر الوكالة بث فيديوهات خادشة

